L’Écochantier de Saint-Pascal fait peau neuve

Le magasin a déménagé au 641 rue Taché, en plein cœur du village de Saint-Pascal, dans un local plus grand et mieux adapté que l’ancien. Il sera ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 30, jusqu’au mois de novembre.

Isabelle Simard, responsable de la boutique de Saint-Pascal explique : « La mission de l’Écochantier est de récupérer, de mettre en valeur et de mettre en marché à bas prix des matériaux de construction, des meubles ou des articles usagés de qualité. Prolonger la durée de vie de ces trésors est la raison d’être du projet. Selon les inventaires disponibles, on peut y trouver des portes et fenêtres conventionnelles ou patrimoniales, des lavabos, des poignées de porte ou de la quincaillerie moderne ou d’époque, des moulures, des meubles, de la vaisselle, des objets de décoration, des lampes, des livres, etc. »

La nouvelle identité visuelle et le nouveau site web, financés par la SADC du Kamouraska et conçus par Base 132, ont été lancés dernièrement pour amorcer cette saison 2022. « Le réemploi est l’une des clés pour la réduction des déchets et c’est une priorité pour Co-éco. Nous sommes fiers de cette nouvelle version de l’Écochantier et nous croyons que ce type d’initiative fait une grande différence dans nos communautés et aussi pour notre environnement », mentionne Solange Morneau, directrice générale de Co-éco.