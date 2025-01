La Municipalité de Saint-Omer remet les pendules à l’heure

L’administration municipale de Saint-Omer tient à rassurer ses citoyens à la suite de la publication d’un article, du Placoteux datant du 21 janvier 2025, véhiculant des informations qui, selon elle, sont inexactes concernant la situation financière et la gouvernance de la Municipalité.

En effet, dans l’article en question, un groupe d’opposition formé du conseiller numéro 2, Gaston Daigle, des citoyens Jean-Marie Fortin et Chantal Moisan accusait l’administration de la mairesse, Nathalie Chouinard de se servir de l’argent des terrains vendus dernièrement pour balancer le budget. On craignait même la banqueroute prochaine de la localité.

Contrairement à ce qui a été avancé, la Municipalité affirme haut et fort que la situation financière de Saint-Omer est stable et en bonne santé puisqu’elle dispose de plus de 360 000 $ répartis dans ses différents comptes. Ces fonds incluraient par ailleurs des réserves dédiées aux loisirs, aux élections et aux projets ultérieurs, démontrant su même souffle une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques.

« Il est important de rétablir les faits : Saint-Omer n’est pas en situation de précarité financière. Nous avons les liquidités nécessaires pour répondre à nos engagements, et notre dette, qui s’élève à 43 000 $, est largement couverte par nos réserves », affirme avec conviction, Nathalie Chouinard.

Quant aux fonds provenant de la vente récente de terrains, ils auraient temporairement été utilisés pour pallier des délais administratifs liés au remboursement du programme TECQ (Taxe sur l’essence et contribution du Québec). Cette stratégie visait à minimiser les coûts pour les citoyens, en évitant d’utiliser une marge de crédit générant des intérêts inutiles, comme stipulé par la mairesse dans l’article du Placoteux.

Engagement envers la transparence

Depuis 2021, l’administration municipale a mis en place plusieurs initiatives pour améliorer la gestion des finances et renforcer la transparence, notamment en réponse aux recommandations de la Commission municipale du Québec. Ces mesures incluent une gestion plus proactive des budgets et une communication régulière avec les citoyens.

« Malheureusement, certaines allégations véhiculées par des individus et groupes opposants ne reflètent pas la réalité. Nous encourageons les citoyens à se référer aux procès-verbaux des séances du conseil municipal et aux documents financiers publics pour obtenir une information vérifiée et fiable », ajoute Mme Chouinard.

La Municipalité estime également reconnaitre que des divergences d’opinions existent, mais elle croit en contrepartie que le dialogue constructif est essentiel pour bâtir un avenir prospère pour Saint-Omer.

« Nous restons ouverts à travailler avec toutes les parties prenantes pour assurer le bien-être de notre municipalité. Les tensions actuelles ne doivent pas nuire aux progrès réalisés pour Saint-Omer. Enfin, nous souhaitons réitérer notre engagement à servir les citoyens avec intégrité et dévouement. Nous continuerons ainsi à travailler pour une gouvernance transparente et une gestion financière saine, en veillant à ce que chaque décision prise soit dans l’intérêt supérieur de Saint-Omer et de ses résidents », conclut la mairesse Chouinard.