Quand l’art s’installe au cœur des villages

Dans les villages du sud de la MRC de L’Islet, l’art s’invite pour créer des liens uniques entre les communautés et deux artistes de la région. Dans le cadre du projet AntiPODes mené par l’organisme TERRO.ART, Claude Gagné et Chantale Bouchard consacreront deux mois à explorer le patrimoine et les récits locaux à travers des résidences de création.

« Ce projet vise à amener l’art là où il est rarement vu, tout en tissant des connexions fortes entre artistes et habitants », explique Dominique Garon, consultante pour TERRO.ART. Sélectionnés pour leur engagement envers les communautés rurales, les artistes travailleront en étroite collaboration avec les citoyens des municipalités participantes.

Premier à plonger dans l’aventure, Claude Gagné, photographe interdisciplinaire originaire de la Beauce, explorera l’impermanence des lieux de mémoire. Du 16 janvier au 10 février, il invitera aînés, élèves et amateurs d’histoire à capturer l’essence des paysages avec des boîtes photographiques installées sur trois sites.

Ensuite, Chantale Bouchard, estampiste de Saint-Jean-Port-Joli, prendra le relais du 17 février au 14 mars. Avec son projet Horizons en convergence, elle mettra en lumière la diversité des milieux de vie, travaillant avec des groupes d’aînés, des travailleurs immigrants et des élus municipaux. Sa démarche, mêlant estampe et photographie numérique, vise à encourager le dialogue à travers l’art.

Les citoyens curieux de participer ou de suivre le déroulement des ateliers peuvent consulter la page Facebook AntiPODes Résidences de création. Ce projet, qui bénéficie du soutien de la MRC de L’Islet, du ministère de la Culture et des communications et d’Est-Nord-Est, promet de transformer les villages en véritables galeries à ciel ouvert.