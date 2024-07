La neuvième édition du Salon de la 2e jeunesse se tiendra à Montmagny

La neuvième édition du Salon de la 2e jeunesse se tiendra le 24 septembre prochain à l’Espace citoyen de Montmagny. Organisé par la Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet, en partenariat avec le Magasin Coop IGA extra de Montmagny et Les Marchés Tradition Cap-Saint-Ignace, cet événement mettra à l’honneur le thème Bien vieillir, ça part de soi! Il a été spécialement conçu pour les aînés demeurant dans les MRC de Montmagny et L’Islet.

Au menu de cette édition 2024 du Salon de la 2e jeunesse, des kiosques d’information sur les différents services offerts pour les personnes aînées, des conférences sur des enjeux d’actualité, ainsi qu’une session de l’activité VIACTIVE sur l’heure du dîner. La journée sera clôturée par un hommage musical à Johnny Cash. La journée d’activités sera lancée par le président d’honneur de cette neuvième édition, le Dr Jean-Pierre Després, directeur scientifique de VITAM – Centre de recherche en santé durable à l’Université Laval.

L’inscription débutera le 1er août prochain au coût de 5 $, incluant un dîner. Les inscriptions seront possibles par téléphone et via un formulaire internet. De plus, il est possible de bénéficier des services des organismes de transport adapté et collectif du territoire pour accéder au Salon, grâce à la participation financière du Comité des usagers Montmagny-L’Islet.

« Les partenaires de la Table des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet sont fiers d’annoncer la tenue cette année encore de l’événement. Le salon est le fruit d’un travail de collaboration entre plusieurs organismes et organisations œuvrant au bien-être des personnes aînées. C’est une occasion unique de venir découvrir les différents services et organismes de la région, d’assister à des conférences, et de profiter d’une programmation variée sous le thème Bien vieillir, ça part de soi!, a déclaré au Placoteux Maxime Pichette, responsable de la Table de concertation des aînés et de leurs proches de Montmagny-L’Islet.

Rappelons que la Table de concertation est un regroupement intersectoriel d’organismes de la région qui développent des initiatives pour les personnes aînées, dont l’AQDR de Montmagny et L’Islet, le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et L’Islet, la Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny, le Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, le CISSS de Chaudière-Appalaches, la Sûreté du Québec, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, et d’autres partenaires.