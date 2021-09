La nouvelle vie de Michel Harvey

« J’étais dans le creux du fossé. Et là, un jour, je me suis réveillé et j’en ai pris conscience. Ma santé mentale, ma santé physique, ça ne marchait tout simplement plus. Je voulais, je devais m’en sortir et je savais que la tâche ne serait pas simple, mais je ne savais pas par où prendre ça. Je voyais ça inaccessible. »

« Ma santé physique et psychologique revenait et j’étais plus à l’écoute de moi-même. C’est comme si la thérapie s’était poursuivie. J’ai continué de prendre conscience de plusieurs choses. On sous-estime l’impact d’un paquet d’affaires qui nous arrivent durant notre vie. Il y a plein de choses qui nous atteignent et auxquelles on ne porte pas attention. Des belles comme des moins belles. »

Il y a quelques semaines, Michel Harvey a dépassé le cap d’un an de sobriété. S’il se considère toujours en remontée, il se sent maintenant mieux outillé pour la suite. « Je me trouve quand même chanceux. J’ai eu de bons appuis, de mes filles, de mes amis. Mon souhait est que les gens qui ont des difficultés ne se gênent pas pour dire que ça ne va pas bien. Et s’ils veulent que ça aille mieux, il faut qu’ils fassent les démarches pour. Quand je repense aux deux dernières années et comment je me suis retrouvé aussi bas, aujourd’hui, constater que j’ai réussi à me relever, c’est ce qui me rend le plus fier. »