Retour des algues bleu-vert : Des résidents affligés dénoncent un laisser-aller

Les résidents les plus anciens pensaient qu’elles ne reviendraient plus après l’éclosion survenue à la fin des années 2000 et les efforts collectifs déployés par les riverains pour en venir à bout. Pour les nouveaux résidents qui ignoraient les actions du passé, le réveil a été brutal. L’été 2021 a vu le retour des algues bleu-vert (cyanobactéries) au lac Saint-Pierre. Un retour qui témoigne de la fragilité de ce plan d’eau actuellement en processus de vieillissement accéléré au Kamouraska.

Dans ce rapport du Réseau de surveillance volontaire des lacs, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) classe le lac Saint-Pierre dans la catégorie méso-eutrophe en ce qui a trait à la présence de chlorophylle et la transparence de l’eau. Ainsi, le lac vit actuellement un processus de vieillissement accéléré en raison de l’apport des activités humaines qui s’y déroulent. Pour ralentir le processus, le MELCC recommande « l’adoption de mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines. Cela permettrait de préserver l’état du lac et ses usages. »

Ces résidents ne comprennent donc pas qu’avec pareille conclusion, aucune action concrète n’a été entreprise pour prévenir l’éclosion de cet été et ralentir le processus de vieillissement du lac. « On navigue sur le lac et on voit des gens qui ne respectent pas les bandes riveraines, qui font de la coupe à blanc sur leurs terrains, des nouveaux et des nouvelles descentes qui apparaissent ici et là, sans qu’il y ait nécessairement de nouvelles constructions qui les accompagnent. Où est l’Association ? Que font les Municipalités et la MRC ? », ont-ils soulevés et questionnés, unanimement.