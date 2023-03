Les cliniques de passeport tant attendues sont enfin de retour

L’équipe du député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup Bernard Généreux offre à nouveau deux opportunités de faire une demande de passeport. Les cliniques auront lieu le jeudi 13 avril de 16 h à 20 h à la salle Blondeau de l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup, ainsi que le samedi 15 avril de 10 h à 14 h à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny.

« Nos cliniques de passeports offrent un service complet aux demandeurs, de la vérification jusqu’à l’envoi postal. Le traitement de la demande est d’environ quatre à six semaines. Pas besoin de rendez-vous, vous vous présentez aux cliniques avec le matériel requis et notre équipe vous servira avec plaisir », indique le député.

Sur place, des bénévoles formés guideront les citoyens dans le choix des bons types de demandes, qu’il s’agisse d’un renouvellement simplifié, d’une demande générale pour adulte ou encore pour un enfant de moins de 16 ans. Il est à noter qu’un photographe professionnel sera sur place.

Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l’identité de ce dernier. Il est obligatoire de fournir l’original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994. Vous devrez aussi avoir en main les coordonnées complètes de deux personnes qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans.

Une nouveauté cette année : l’équipe des députés provinciaux sera sur place afin de vous rencontrer et de répondre à vos questions en lien avec les enjeux qui vous préoccupent. « Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration qui permet aux citoyens d’avoir accès à leurs députés. Cet événement démontre notre implication conjointe, et ce, à tous les niveaux », ajoute Bernard Généreux.

Source : Bernard Généreux