La Pass’ Moé La Poc fait son entrée au Centre Bombardier

La Ville de La Pocatière a procédé au lancement de sa toute nouvelle bière, le vendredi 3 novembre dernier. Un concours lancé l’été dernier a permis de trouver le nom de cette nouvelle bière.

Le comité de sélection a analysé plus de 190 propositions de personnes qui ont répondu à l’appel. Le nom choisi par celui-ci s’est avéré proposé par six personnes qui ont remporté des prix : Jennifer Lavallée, Josée Bolduc, Marilyn Dubé, Marjorie Drapeau, Benoît Ouellet et Luc Dufour.

La Pass’ moé La Poc est la p’tite dernière ambassadrice du milieu pocatois. Son nom rappelle évidemment le surnom de la ville, La Poc, mais se réfère également à notre sport national, les sportifs et l’équipe des Seigneurs de La Pocatière.

La Ville de La Pocatière souhaite remercier la Brasserie Ras L’Bock d’avoir répondu positivement à son appel pour concrétiser ce projet. Devenez un ambassadeur de la Ville de La Pocatière en commandant la p’tite nouvelle brassée de Ras L’Bock lors de votre prochaine visite au Centre Bombardier.

Source : Ville de La Pocatière