Un objectif de 50 000 $ pour la 3e édition du Radiothon de Noël

Le Radiothon de Noël de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima diffusé sur les ondes CHOX-FM 97 et animé par le populaire Richard Bossinotte revient en force pour une troisième année consécutive, le dimanche 10 décembre prochain, de 12 h à 17 h.

Après le succès éclatant de la dernière édition où l’on a excédé de 20 000 $ l’objectif fixé au préalable (30 000 $), on vise cette année, un montant de 50 000 $. Pour l’occasion, les Caisses Desjardins du Kamouraska seront partenaire de l’événement.

Sous le thème festif de Noël, au cours des cinq heures de diffusion, les auditeurs auront ainsi la chance d’entendre non seulement de nombreux chants de Noël, mais également des témoignages des usagers et des entrevues avec le personnel local de la santé.

« Nous parlerons aussi des réalisations et des futurs projets de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima parce c’est important pour nous que la communauté sache tout ce que la Fondation redonne au milieu », a déclaré Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Pour l’instant, la Fondation possède pour approximativement 720 000 $ en possible achat de matériel médical de toute sorte pour favoriser la santé de la population de la région.

Les nouveautés

Pour cette troisième édition, une toute nouvelle publicité de 30 secondes a été réalisée par l’Agence multimédia A à Z de La Pocatière et sera diffusée 3 au 9 décembre prochain sur les réseaux sociaux, sur les écrans du cinéma Le Scénario de La Pocatière ainsi qu’à la télévision.

« Des images qui ont été prises l’an passé démontrent le dynamisme qui se dégage lors de cette journée, c’est très joyeux comme message et nous invitons les gens à être généreux lors de cette activité festive », a souligné le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation qui était présent sur les lieux lors de l’annonce ayant eu lieu le jeudi 9 novembre au Martinet de La Pocatière.

Autre nouveauté pour cette 3e édition, des petits sapins artisanaux fabriqués à partir de branches d’arbre et confectionnés par Magali Émond de Sainte-Louise seront vendus profit de l’événement au coût de 25 $ pour les petits et de 45 $ pour les grands.

Ces derniers seront mis en vente dans les divers points de cueillette pour les dons le jour de l’événement, mais seront aussi disponibles au bureau de la Fondation. Qui plus est, Marto Napoli, célèbre animateur de radio originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a confirmé un don de 10 bûches de Noël au fudge et whisky à l’érable « La Perfection » qui seront à leurs tours mis à l’encan le jour de l’événement. À titre informatif, l’an dernier, les 10 bûches avaient trouvé preneur pour un montant remarquable de 650 $.

« Ça peut par exemple être une belle occasion pour une entreprise de faire un don à la Fondation et de remettre des bûches en cadeaux à ses employés », a précisé M. Bossinotte en précisant qu’encore cette année, la Fondation met en vente dès maintenant plus d’une trentaine de chansons au coût de 100 $, chacune incluant un vœu de Noël personnalisé.

« Le populaire “Noël au camp” de Tex Lecor sera également vendu aux enchères au plus offrant, le 10 décembre prochain, lors du radiothon », a-t-il précisé.

Plusieurs façons de donner

Les donateurs pourront ainsi contribuer de plusieurs façons avant l’événement, soit directement en ligne par carte de crédit ou par la poste lors d’une grande campagne postale sur tout le territoire de la MRC de Kamouraska et une partie de la MRC de L’Islet qui débutera à la fin du mois de novembre.

Il sera également possible de faire un don en ligne ou en appelant à la station de radio, ou encore dans des kiosques situés au Centre La Pocatière, juste en face du Walmart, à l’entrée principale du Maxi ou à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal ainsi que dans le cadre d’un pont payant à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les gens de cette municipalité pourront aussi transmettre leur don à Mme Anita Ouellet Castonguay, mairesse qui fait partie, soulignons-le, du comité organisateur du Radiothon de Noël.

Plusieurs entreprises de la MRC du Kamouraska offriront également des tirages en échange d’un don se situant entre 1 et 5 $ pour des coupons de participation. Ils seront par ailleurs annoncés sur la page Facebook et le site Internet de la Fondation. Le dévoilement des gagnants et des montants récoltés se fera lors de l’événement radiophonique.

De plus, chaque heure du radiothon sera présentée par un partenaire de la Fondation, soit La Résidence Les Bâtisseurs de La Pocatière, Ébénisterie Lévesque, les Ambulances de L’Islet-Sud inc. ainsi que Technologie Inovaweld, Soleno et Amisco.