La PDG du CISSS quittera à la fin de l’année

Occupant le poste de PDG depuis la création des centres intégrés de santé et de services sociaux en avril 2015, Isabelle Malo œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux bas-laurentien depuis plus de 35 ans, dont plus d’une vingtaine dans des fonctions de direction générale au CSSS de La Mitis, puis à l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent.