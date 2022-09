Opposition généralisée à l’élargissement de la circonscription

Finalement, le préfet du Kamouraska Sylvain Roy a commenté en disant que le territoire serait trop immense et que cela irait « à l’encontre de l’esprit de représentativité. On se nuit en agrandissant », a-t-il signifié, ajoutant que le récent solde migratoire positif au Kamouraska était de bon augure avec le désir des gens des villes à faire un retour en région.

La Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud a envoyé un communiqué un peu plus tôt dans la semaine indiquant qu’elle s’opposait à l’élargissement des limites de la circonscription électorale fédérale de MMontmagny —L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup ainsi qu’au nouveau nom dont on veut l’affubler. « Le nom Kataskomiq que l’on propose d’ajouter à Montmagny et Témiscouata n’a aucune résonnance positive dans notre région. Bien plus, cette appellation risque de devenir la cible de mauvais jeux de mots en plus d’entraîner des réactions négatives de la part de la population locale », écrit-on.