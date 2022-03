La pérennité de COSMOSS assurée par un don substantiel

La pérennité de COSMOSS Bas-Saint-Laurent semble désormais assurée. La démarche bas-laurentienne qui veille à donner une chance égale à tous les jeunes de la région par l’atteinte de leur plein potentiel, tout en ayant les meilleures conditions pour le réaliser, a reçu un don substantiel de 5,7 M$ de la Fondation Lucie et André Chagnon.

Partenaire de COSMOSS Bas-Saint-Laurent depuis plusieurs années, la Fondation Lucie et André Chagnon s’est dite très attachée à l’ensemble de cette démarche d’action collective bas-laurentienne en branle depuis près d’une vingtaine d’années. Par ce don de 5,7 M$, la Fondation souhaite apporter un appui financier supplémentaire qui s’inscrit désormais dans la pérennité, sans se détacher financièrement totalement de COSMOSS dans le futur, de l’avis du président de la Démarche Éric Forest.

« C’est un soutien visionnaire qui vient reconnaître l’apport de COSMOSS dans la communauté bas-laurentienne comme espace de solutions aux défis des jeunes d’aujourd’hui. La pérennité que ce don apporte est non négligeable et permettra aux organisations partenaires de COSMOSS de soutenir encore davantage d’initiatives liées au développement des tout-petits, à la réussite éducative, aux saines habitudes de vie ou même à l’intégration socioprofessionnelle des jeunes », a-t-il ajouté.

Un fonds de dotation créé conjointement par la Démarche COSMOSS et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, la Fondation Lucie et André Chagnon et la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Les-Îles doit maintenant permettre d’accueillir cette somme de 5,7 M$. La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Les-Îles veillera à la bonne gestion financière de ce fonds de dotation et à le faire fructifier afin d’assurer l’autonomie financière de la Démarche COSMOSS dans le futur.

Le budget annuel de COSMOSS Bas-Saint-Laurent tourne depuis 2020 autour de 2,4 M$, mais s’élevait par le passé à plus de 3 M$ annuellement. Grâce aux revenus du fonds de dotation, COSMOSS croit être en mesure de bénéficier de revenus supplémentaires d’environ 500 000 $. Rappelons que le reste du financement provient de l’engagement volontaire du réseau de la santé et des services sociaux, du monde municipal, de l’éducation, de l’emploi, de la petite enfance et du milieu communautaire.

Fonctionnant de façon « décentralisée », la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent s’appuie sur le territoire des huit MRC qui la composent. Chacune d’entre elles se dote d’un plan d’actions spécifique et concerté financé par COSMOSS, dont découlent différentes initiatives portées par plus de 250 organisations. 28 personnes travaillent ensuite directement à la mise en œuvre de ces plans d’actions et des stratégies développées en faveur des jeunes et leurs familles, à l’échelle bas-laurentienne.