Moisson Kamouraska : Déménagement pas avant 2023

La date de déménagement, mais aussi le prix de construction, ont été revus, de confirmer Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska. Si tout se déroule comme prévu, l’organisme aura pignon sur rue sur la Route 230 au plus tard en mars 2023. Le projet évalué initialement à 700 000 $ frôle désormais les 850 000 $, conséquence de l’augmentation du coût des matériaux. « On n’espère pas trop de surcoûts », poursuit-elle.

À moins de surprises majeures, la construction du bâtiment devrait cette fois débuter à la fin août. Ce dernier aura une superficie de près de 7000 pi2 et abritera tous les services de Moisson Kamouraska comme le café solidaire et la cuisine collective, en plus de l’épicerie sociale qui bénéficiera d’une entrée indépendante.

L’entrepôt, d’une dimension de 83 pi x 31 pi, offrira un dégagement en hauteur entre 16 et 18 pi. Pour Moisson Kamouraska cet élément sera salutaire et permettra d’empiler davantage de denrées, rendant l’ensemble des opérations plus fluides et optimales. En attendant le déménagement, l’organisme poursuit la location de ses espaces actuels au coin de la 5e rue Rouleau et de la 10e avenue Potvin à La Pocatière.