La piscine du Cégep sera entièrement rénovée

La piscine a été construite en 1960 et était à l’époque la propriété du collège. Le Cégep est propriétaire depuis 1993. On y offre les cours d’éducation physique et les étudiants-athlètes s’y entrainent. En vertu d’une entente, la Ville y offre des bains libres, de la natation, de l’aquaforme, etc. On ne peut toutefois pas y tenir de compétitions de natation, car ses dimensions ne le permettent pas.