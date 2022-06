Une formation pour jeunes trayeurs fort populaire

La MRC de Kamouraska a récemment été l’initiatrice d’une formation pour jeunes trayeurs âgés entre 12 et 17 ans. Ce sont deux cohortes d’une dizaine de jeunes qui ont pu en apprendre un peu plus sur les méthodes de traite, la sécurité et d’autres éléments de base reliés à la traite des vaches.

La formation « Jeunes trayeurs » est bien connue un peu partout au Québec et ce, depuis quelques années. Le Comité de mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) a initié ce projet au Kamouraska pour faire découvrir et valoriser la profession agricole auprès des jeunes. Les défis liés à la main-d’œuvre et la relève étant de plus en plus importants ont aussi été un facteur dans la mise en place de cette formation. Peu de temps après l’annonce de la tenue de cette journée, une première cohorte affichait déjà complet.