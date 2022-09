La Place du Marché a besoin de 25 000 $

La Place du Marché sera aménagée à Saint-Pascal, entre la rue Taché et le bâtiment patrimonial qui accueille habituellement les exposants commerciaux lors de l’exposition agricole annuelle. L’ensemble accueillera un marché public intérieur et extérieur trois saisons, en plus d’un espace communautaire appelé L’Atelier du Savoir, où se tiendront des activités de formation et de partage. Un point de chute alimentaire pour les familles et un verger communautaire complètent le projet.