Quand la reine s’est arrêtée à La Pocatière

« Ce n’était pas rien. Beaucoup de gens voulaient la voir. Il avait fallu modifier les toilettes ou en créer une pour elle, je ne me souviens plus très bien, raconte aujourd’hui Liliane Grenier Raymond, 91 ans, à l’époque conseillère municipale. Je lui ai donné la main. Mes frères étaient des péquistes mur à mur et ils étaient en maudit. Je leur ai dit que j’étais là pour représenter la population. J’ai été polie, mais je me suis gardé de lui faire la révérence », poursuit-elle.