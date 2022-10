La plus haute concentration d’entreprises mycologiques par kilomètre carré

Au Kamouraska, on compte une importante concentration d’entreprises qui offrent des services, procédés et produits mycologiques. En effet, c’est 70 entreprises, soit deux entreprises au kilomètre carré.

Ce sont des entreprises dont le champ d’activité principal est la mycologie, citons en exemple Champignons Kamouraska, L’Académycète, la Vie est Mush et Champignons des Méandres… qui œuvrent respectivement en commercialisation et transformation des champignons comestibles, production de mycélium et offrent des formations mycologiques, des expériences mycotouristiques et de la production intérieure de champignons.

D’autres entreprises évoluent dans un champ d’activité non mycologique, mais choisissent de diversifier leurs activités et produits en intégrant les champignons dans leur offre de service. Par exemple, Côté Est Kamouraska, qui est avant tout un restaurant et une boutique gourmande, intègre depuis longtemps les champignons dans son menu et est spécialisé dans l’organisation d’événements gourmands mycologiques. Soulignons d’ailleurs que pendant le Mois du champignon 2022, 19 restaurants ont choisi de mettre des champignons à leur menu pour l’occasion. Cet engouement est très impressionnant et nous invite à améliorer, par diverses solutions, l’approvisionnement en champignons.

Plusieurs transformateurs alimentaires choisissent de développer de nouveaux produits aux champignons comme La Fromagerie le Mouton Blanc par exemple, qui a mis en vente sa « Tomme homard » (fromage au champignon homard) pendant le dernier Mois du champignon et a vendu toute sa production en seulement une journée, ce qui démontre bien la demande pour ce type de produit et encourage d’ailleurs l’entreprise à poursuivre la production de ce fromage unique. On peut donner quelques autres exemples de produits mycologiques alimentaires tels que le Pic-Sel du Jardin des Pèlerins, les desserts aux champignons d’Éléonord et les saucisses du Haut-Pays de Porc O’Rye.

Il y a d’autres exemples de ce modèle de diversification mycologique qui sont non alimentaire, comme le développement d’une exposition sur les champignons au Musée québécois de l’Agriculture et de l’Alimentation, le service MycoMigrateur d’expédition dans le Haut-Pays offert par Côté Est, les ateliers mycologiques pour les enfants de Générations autonomes, l’utilisation de bois amélioré par les champignons (texture et couleur) pour la production des urnes de Vitalys, l’utilisation de textiles colorés par les champignons par l’artisane Christine Gauthier, l’accueil d’événements mycologiques par le Camp musical St-Alexandre, l’offre d’ouvrages mycologiques à la Librairie l’Option, etc.

On peut conclure que l’économie de la région est bel et bien teintée et dynamisée par le développement mycologique, et que l’écosystème des organisations de recherche et de développement est mobilisé pour soutenir ce développement entrepreneurial. Être un territoire soutenant pour favoriser leur démarrage et leur expansion est une priorité du Kamouraska Mycologique, coordonné par la MRC de Kamouraska.

Vous pouvez consulter le site mycokamouraska.com pour découvrir les produits et services mycologiques des entreprises de la région, ainsi que pour vous informer sur le Programme de soutien aux projets innovants du secteur mycologique du Kamouraska qui permet de soutenir financièrement les entreprises de la région.

Collaboration spéciale : Pascale G. Malenfant