Horisol sort de l’ombre à l’occasion d’un événement corporatif mobilisateur

« On œuvre dans le domaine du rabotage et de la transformation du bois. On s’est fait connaître au fil du temps principalement par la confection de planches à clôture, mais notre offre de service s’est depuis beaucoup diversifiée. On fait, par exemple, de plus en plus de sous-traitance industrielle pour de grosses entreprises de la région ; du travail souvent peu intéressant pour des employés en usine, mais extrêmement valorisant pour nos travailleurs », résume Guylaine Harton, directrice générale.