La Pocatière agrandie écrit sa première page

Une page de l’histoire du Kamouraska s’est tournée le lundi 22 septembre avec la tenue de la première séance ordinaire du conseil municipal provisoire de la nouvelle grande Ville de La Pocatière. L’entité, fruit du regroupement avec Saint-Onésime-d’Ixworth et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, compte environ 6400 citoyens. Au terme de la séance historique, les trois artisans de l’exercice étaient encore émotifs.

« Je ressens un sentiment de plénitude, d’accomplissement. Lorsque je suis arrivée dans la salle ce soir, j’en avais des frissons. C’était enfin réel, et je suis très contente du déroulement », dit l’ancienne mairesse de Saint-Onésime-d’Ixworth, Cathy Fontaine, ajoutant que les quatre prochaines années seront marquées par un travail intense.

« Je suis très satisfait. C’est plaisant, il y a une belle participation de la population. Je voyais mon monde de Sainte-Anne-de-la-Pocatière devant moi, à qui j’étais habitué de parler et d’expliquer les dossiers, alors que ce soir c’était Vincent [Bérubé] qui le faisait. C’est certain qu’il y a des choses qui ne sont pas claires à 100 %, mais on continue d’avancer, et on va tout régler au fur et à mesure », commente pour sa part l’ancien maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jean-François Pelletier.

Une quarantaine de citoyens ont assisté à l’exercice, présenté au Centre Bombardier. À l’avant, une vingtaine de membres des conseils des trois anciennes municipalités, formant le conseil provisoire présidé par le maire de l’ancien La Pocatière, Vincent Bérubé.

« C’était impressionnant de voir tout ce monde, travaillant ensemble à la même table. C’est vraiment là qu’on réalise tout le travail que l’on a fait ces dernières années. La petite résolution symbolique que l’on a faite, j’étais un peu émotif, j’avais des frissons. Je suis très heureux de voir la collaboration des citoyens », dit ce dernier, ajoutant être conscient que la fusion amène des préoccupations. « Mais on a un beau quatre ans en avant de nous pour pouvoir en faire la fondation », note M. Bérubé, supposant évidemment qu’il remportera les prochaines élections, lui qui se présente à titre de maire de la nouvelle grande ville.

La date du 22 septembre devient donc historique pour toute la communauté, et deviendra la date anniversaire de la nouvelle Ville. Plus d’une quarantaine de points étaient à l’ordre du jour. Une motion de félicitations a été adoptée envers l’ensemble des maires qui ont occupé ce poste dans les municipalités regroupées, depuis leur fondation. Ils ont tous été nommés les uns après les autres. L’ensemble des employés municipaux ont aussi reçu une motion de remerciement.

Une pléiade de nominations a été nécessaire, afin de jeter les bases des différents postes à être occupés dans la nouvelle ville. De même, les politiques des trois municipalités ont été uniformisées pour la nouvelle organisation.