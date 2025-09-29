Le Pavage Jirico démarre la saison en force

La nouvelle saison de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) s’est ouverte en beauté pour le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 26 septembre à l’aréna de Saint-Charles. Finalistes des deux dernières saisons, les représentants de Saint-Jean-Port-Joli ont frappé fort d’entrée de jeu en s’imposant 6-1 face aux Éperviers.

Le Pavage Jirico n’a pas tardé à montrer ses intentions. Dès la période initiale, l’équipe a pris le contrôle de la rencontre avec trois buts rapides. Jean-Sébastien Boudreault a ouvert la marque en avantage numérique à 2:53, suivi de Julien Hébert qui a doublé l’avance à 8 h 22. Moins d’une minute plus tard, Louis-Charles Hallé a porté le score à 3-0 lors d’un autre jeu de puissance, plongeant les Éperviers sur la défensive.

Après un deuxième engagement sans but, les hommes de Saint-Jean-Port-Joli ont repris leur élan en début de troisième. Boudreault et Hébert ont creusé l’écart avec deux filets rapides, à 2 h 54 et 4 h 35. Les locaux ont sauvé l’honneur grâce à Nathan Caron, servi par Joey Cloutier, mais Julien Hébert a complété son tour du chapeau à 19 h 47, confirmant une victoire éclatante de 6-1.

Julien Hébert en vedette

Avec trois buts, Julien Hébert s’est illustré comme le grand artisan de cette première victoire. Sa performance lui a valu la deuxième étoile de la semaine dans la LHCS. Son coéquipier Jean-Sébastien Boudreault, avec deux filets, a également brillé dans ce duel démontrant déjà la profondeur de l’attaque du Pavage Jirico.

Un calendrier à surveiller

Après ce départ canon, Saint-Jean-Port-Joli s’apprête à recevoir ses partisans pour la première fois de la saison. Le vendredi 3 octobre à 20 h 30, le Pavage Jirico accueillera le Familiprix de Saint-Joseph à l’aréna de Saint-Jean-Port-Joli. L’occasion s’annonce idéale pour confirmer son statut de prétendant sérieux au titre et lancer officiellement la saison locale devant ses partisans.