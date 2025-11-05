La Pocatière : De la grande visite à l’ITAQ

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec Donald Martel s’est arrêté récemment au campus de La Pocatière de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) dans le cadre de sa tournée régionale. Accueilli par la direction de l’établissement, il a profité de cette visite pour rencontrer des étudiants, et visiter les installations qui font la réputation du campus.

« En visitant le campus de La Pocatière, j’ai pu constater l’engagement exceptionnel de nos enseignants et étudiants à propulser l’agroalimentaire québécois vers l’excellence. L’ITAQ est au cœur de notre stratégie pour renforcer la formation, innover sur le terrain, et assurer une relève compétente, capable de répondre aux défis alimentaires de demain », a déclaré le ministre Martel.

Au cours de la journée, il a pu découvrir la ferme-école Lapokita, la maréchalerie et le centre équestre, trois composantes essentielles de la formation pratique offerte aux étudiants. Ces infrastructures permettent de développer un savoir-faire concret et directement relié à la réalité du milieu agricole.

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a tenu à souligner la portée régionale de cette visite. « Elle a permis de constater à quel point l’établissement contribue concrètement à préparer la relève et à soutenir l’innovation dans notre région. Nous avons pu mesurer tout le dynamisme des dirigeants de cette institution. La relève agricole incarne l’avenir d’une agriculture durable, innovante, et fièrement enracinée dans notre terroir. Ensemble, nous préparons l’avenir de la Côte-du-Sud et du Québec agricole. »

La directrice générale de l’ITAQ, Karine Mercier, a pour sa part insisté sur la signification de cette rencontre pour l’équipe et les étudiants. « La visite du ministre constitue un signal fort pour notre communauté étudiante et notre personnel. Elle confirme l’importance de la formation pratique et de la modernisation de nos installations pour préparer nos étudiants à relever les défis de l’agroalimentaire de demain. »

Seul établissement collégial spécialisé en agroalimentaire au Québec, l’ITAQ forme depuis plus de 60 ans la relève agricole du Québec dans des environnements d’apprentissage concrets, axés sur l’innovation et la durabilité.