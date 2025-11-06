Arrestation d’un septuagénaire pour conduite avec les capacités affaiblies à L’Islet

Le 25 octobre dernier vers 19 h, un homme de 72 ans, résidant de L’Islet, a été arrêté à la suite d’une collision survenue sur le chemin Lamartine Est.

Alertés par un appel, les policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l’arrestation du conducteur pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’individu a été transporté au poste de police, où il a fourni des échantillons d’haleine excédant la limite légale permise.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé. L’homme a été libéré par citation à comparaître et devra répondre de ses gestes devant la justice à une date ultérieure.