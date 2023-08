La Pocatière : Deux nouvelles places de stationnement réservées aux gens à mobilité réduite

L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska qui a pour mission d’offrir des services de prévention et d’aide en santé cardiovasculaire offre désormais deux places de stationnement réservées à ses membres à mobilité réduite, et ce, juste en face de leur local situé au 212, 4e Avenue à La Pocatière.

Il s’agit par ailleurs d’un projet pilote initié par la Ville de La Pocatière. Si le tout est concluant, d’autres espaces de stationnement pour les gens à mobilité réduite pourraient ainsi voir le jour dans le secteur.

« Lors des consultations publiques en marge de la future 4e avenue, des gens à mobilités réduites nous ont signifié leurs inquiétudes concernant les places de stationnement. Durant l’hiver dernier, nous avons également eu la demande des gens de L’Arc-en-ciel pour réaliser quelques places de stationnements juste en face de leur local afin de faciliter l’accès de l’endroit aux gens à mobilités réduites. Nous avons donc profité de la demande de l’organisme pour en faire l’essai », a indiqué au Placoteux le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé.

Du côté de L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska, on se réjouit de l’aide apportée par la Ville de La Pocatière afin de faciliter l’accès à leurs installations pour cette clientèle.

« Ces places de stationnement sont mises en place pour offrir plus de commodité à ceux qui font partie de L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska et qui ont des besoins de ce type de stationnement. Le confort et l’accessibilité de notre clientèle sont au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi les membres ayant une mobilité réduite auront la priorité pour l’utilisation de ces espaces. Nous espérons que ces nouvelles places de stationnement faciliteront vos visites et vos participations à nos activités », a déclaré la direction de l’endroit sur leur page Facebook.