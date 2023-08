L’École primaire de Saint-Marcel inaugure ses nouvelles installations extérieures

Bien que la population locale ait pu profiter des nouvelles installations depuis le début de l’été, c’est toutefois le 24 août en soirée que l’école primaire de Saint-Marcel a officiellement inauguré sa toute nouvelle cour d’école. Avec des investissements totalisant 290 000 $, ce nouvel espace d’apprentissage et de jeu innovant dit sécuritaire est désormais plus accessible et mieux adapté aux besoins des élèves et de la communauté.

Il aura toutefois fallu près de trois ans de travail acharné avec divers partenaires du milieu pour amasser la somme requise afin que l’École puisse être en mesure d’autoriser le début des travaux. Les élèves ont également été consultés à différentes reprises pour s’assurer que les choix de jeux et d’aménagement correspondaient bien à leurs besoins et leurs envies.

Ainsi, la cour de l’école primaire a entièrement été revampée avec de nouvelles installations modernes au goût du jour, dont de nouvelles balançoires, la mise en place de différents espaces sportifs, une grande aire de sable, un circuit de vélo et de trottinette ainsi qu’un espace réservé pour une classe extérieure. Notons aussi l’ajout de pelouse, alors qu’auparavant, la cour en question n’était essentiellement couverte de gravier.

« Pouvoir offrir aux élèves ainsi qu’à toute la communauté un environnement qui favorise le développement de saines habitudes de vie, la socialisation, l’apprentissage par le jeu, le sentiment d’appartenance envers l’école, nous procure une immense fierté. Se sentir bien à l’école est essentiel à la réussite scolaire et je suis convaincue que tout le travail qui a été fait dans la cour contribuera grandement à l’épanouissement de nos élèves », a mentionné Manon Chouinard, directrice de l’école primaire de Saint-Marcel.

Une forte participation du milieu

En plus de la somme octroyée par Québec, provenant du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur de 119 780 $ — enveloppe trouvée par l’ex-députée Marie-Eve Proulx —, il faut également souligner la contribution financière exceptionnelle de plusieurs entreprises du milieu et de la communauté ayant participé aux différentes campagnes de financement. Cette mobilisation a ainsi permis d’amasser la somme de 74 125 $, dont un 5000 $ provenant du Club Richelieu de Montmagny. Pour sa part, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud a versé un montant de 21 500 $ en plus d’accompagner l’école dans les diverses étapes de conception et de réalisation du nouvel aménagement.

« Nous le savons déjà, adopter un mode de vie physiquement actif dès un jeune âge est favorable pour vivre sainement une fois adulte. Je suis donc très heureux de la participation du gouvernement du Québec dans le projet de la cour de l’école primaire de Saint-Marcel. Ce parc-école permet aux enfants et aux citoyens de la municipalité de bouger dans un environnement adapté, stimulant et sécuritaire. Les élèves peuvent ainsi prendre l’air, s’amuser à leur guise et socialiser avant de retourner en classe pour poursuivre leurs apprentissages. Je remercie les différents partenaires qui ont pris part à ce projet », a précisé Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.

Quant à la mairesse de Saint-Marcel, Mélanie Bourgault, qui était présente pour l’occasion, elle a rappelé que la réfection de la cour de l’école primaire est sans contredit une valeur ajoutée afin de favoriser l’attractivité de sa localité. Pour l’instant, 26 élèves fréquentent l’établissement scolaire.

« Comme le veut le dicton, il faut tout un village pour élever un enfant et je pense que nous en avons une bonne preuve ici avec notre toute nouvelle cour d’école », a-t-elle conclu.