La Pocatière : La 16e édition du Relais pour la vie est lancée

Le Relais pour la vie à La Pocatière est de retour pour une 16e édition. L’organisation veut amasser 100 000 $ au profit de la Société canadienne du cancer. Seul événement du Relais pour la vie présenté dans l’Est-du-Québec, cette mobilisation régionale aura lieu le 6 juin entre 16 h et minuit sur les terrains du Centre Bombardier, alors que citoyens, bénévoles, organisations et entreprises seront invités à marcher ensemble dans un esprit de solidarité et d’espoir.

Le comité organisateur est fier de confier la présidence d’honneur à Nancy Dubé, préfète élue de la MRC de Kamouraska. « Par son leadership et sa connaissance du milieu, elle contribuera à rassembler les forces vives du territoire, notamment en favorisant l’engagement des organisations et des entreprises de la région », mentionne l’organisation.

« Ici, quand une cause nous interpelle, les gens répondent présents. Le Relais pour la vie est une preuve tangible de cette force collective qui nous définit. J’invite également les gens de partout dans l’Est-du-Québec, de Montmagny à la Gaspésie, à se joindre à nous pour faire de cet événement un véritable mouvement régional », souligne Mme Dubé.

Un mouvement qui prend racine dans la communauté

Année après année, le Relais pour la vie à La Pocatière mobilise des centaines de participants et de bénévoles, tous unis par une même volonté : soutenir les personnes touchées par le cancer et faire avancer la recherche.

Cette année encore, le comité souhaite voir la communauté se rassembler autour de cette cause. « Le Relais, c’est un moment fort pour notre région. Au cœur de l’événement, les participants d’espoir, des personnes touchées par le cancer, donnent tout son sens à la mobilisation collective qui nous rassemble », rappelle Sylvie Dionne, codirectrice du Relais pour la vie à La Pocatière.

Avec une cible fixée à 100 000 $, le comité mise sur une mobilisation large, tant citoyenne qu’entrepreneuriale. Chaque contribution, qu’elle provienne d’une équipe citoyenne ou d’une initiative en entreprise, permet de soutenir concrètement la recherche sur le cancer, les services aux personnes atteintes et l’accompagnement des proches.

Le comité invite la population à se mobiliser dès maintenant en formant une équipe. Les inscriptions sont en cours au relaispourlavie.ca, tandis que les détails et annonces entourant l’événement sont partagés sur la page Facebook du Relais pour la vie à La Pocatière. (ML)