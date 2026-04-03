Une année de transition pour la CCKL

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) a profité de son assemblée générale annuelle pour dresser le bilan d’une année marquée par un changement à la direction, et pour définir ses priorités à venir.

« Notre assemblée générale annuelle est toujours un moment clé pour faire le point sur le chemin parcouru, mais aussi pour regarder vers l’avenir », a indiqué Frédéric Léonard, président de la CCKL. L’année 2025 s’est déroulée dans un contexte de transition importante. Après six années en poste, Nancy Dubé a quitté ses fonctions, laissant place à Anne-Christine Charest, entrée en poste à la direction générale en août 2025. Une transition que le président qualifie de réussie.

« Je me permets de souligner l’excellent travail de notre nouvelle DG. Son adaptation rapide dans sa nouvelle tâche et son professionnalisme ont fait de cette transition majeure une transition efficace », a-t-il ajouté.

Déficit

Sur le plan financier, l’organisation a enregistré des produits de 188 914 $ et des charges de 204 117 $, ce qui se traduit par un déficit de 12 703 $. « Malgré ce résultat, la Chambre demeure en bonne santé financière », peut-on lire dans le bilan présenté aux membres, avec un actif net de 142 761 $ et une trésorerie de 229 242 $ au 31 décembre 2025.

L’assemblée a aussi permis de renouveler une partie du conseil d’administration. Quatre nouveaux administrateurs se joignent à l’équipe : Isabelle Santerre, Jean-Philippe Ouellet, Maxime Dominique et Israël Saucier.

« Je tiens à remercier sincèrement nos membres pour leur engagement et leur confiance, puisqu’ils sont essentiels au dynamisme économique de notre territoire », a conclu Frédéric Léonard, en réaffirmant la volonté de la Chambre de poursuivre son rôle de mobilisation du milieu des affaires.

Source : CCKL