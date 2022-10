La Pocatière : Le Domaine des Oblats accueillera un projet immobilier de 40 M$

Un quartier haut de gamme d’une soixantaine de terrains résidentiels avec parc, fils électriques enfouis et un immeuble à condo de près de 40 unités avec des services recherchés comme une garderie de plusieurs dizaines de places. N’ajustez pas votre appareil, ce projet de 40 M$ n’est pas prévu à une centaine de kilomètres plus à l’ouest de l’autoroute 20, mais bien à La Pocatière, à l’ancien Domaine des Oblats.

Des rumeurs circulaient depuis un moment qu’un projet d’envergure était attendu à l’ancienne résidence pour aînés le Domaine des Oblats, fermées depuis quelques années. Les deux promoteurs derrière ce projet, Darryll Samuels et Sylvain Duclos, ont finalement présenté le fruit de leur proposition, le Quartier du Havre, lors du Rendez-vous affaires 2022 tenu au Centre Bombardier de La Pocatière les 13 et 14 octobre derniers.

Évalué à 40 M$, le projet consiste, entre autres, à réhabiliter le Domaine des Oblats qui sera converti en immeuble à condos de 38 unités qui auront toutes une vue sur le fleuve. Golf virtuel, gymnase intérieur et une recherchée garderie de 80 places sont aussi inclus dans le bâtiment. Une piscine et un jardin communautaire complètent l’aménagement extérieur. Livraison prévue : automne 2023.

« L’immeuble est déjà relié au réseau d’Hydro-Québec et aux services municipaux. Comme le bâtiment est en béton au grand complet, on conserve que les planchers et les murs extérieurs. À l’intérieur, tout le reste sera arraché », explique Darryll Samuels.

Autour de l’immeuble à condos, un quartier résidentiel de 62 terrains verra le jour avec un parc et les fils électriques enfouis. Des maisons modèles préfabriquées spécifiques de type cottage ou bungalow seront proposées aux acheteurs afin de respecter une certaine harmonie architecturale. Comme les promoteurs doivent attendre le passage des fils électriques par Hydro-Québec, cette partie ne sera pas livrée avant un an et demi à deux ans, précisent-ils.

« On est conscient que nous ne sommes pas dans un marché avec autant de roulement qu’un grand centre urbain. Pour la vente ou la location (NDLR : Il sera possible d’acheter ou de louer les maisons et les condos), nous n’avons pas d’inquiétudes de notre côté. Les grosses industries de la région sont déjà présentes pour nous réserver plusieurs unités. Les gros joueurs dans la maison préfabriquée sont aussi prêts à réserver plusieurs terrains pour la construction. Ça ne sera pas un projet qui va stagner », assure Sylvain Duclos.

L’accessibilité financière doit aussi être au rendez-vous. MM. Samuels et Duclos parlent de prix en dessous de 300 000 $ pour les condos et entre 300 000 et 400 000 $ pour les maisons neuves. « On reste compétitif. Il y a peu de constructions neuves dans la région et la demande est là. On croit que notre projet peut intéresser autant des premiers que des deuxièmes acheteurs », poursuit Darryll Samuels.

Projet travaillé avec la Ville

Investisseurs dans l’immobilier principalement à Québec et Montréal, messieurs Samuels et Duclos avouent avoir obtenu le Domaine des Oblats dans le cadre d’une transaction pour un autre immeuble commercial. Ils ont rapidement rencontré la Ville de La Pocatière pour connaître les besoins du milieu et développer leur proposition.

Le maire Vincent Bérubé se réjouit aujourd’hui de l’annonce de ce projet, unique dans tout Kamouraska-L’Islet, et qui répond à une demande importante des employeurs pocatois qui crient au manque de logements et de résidences haut de gamme depuis le début de son mandat à la mairie. « On est face à deux promoteurs très sérieux, très rapides, qui ont fait leurs devoirs et qui ont été à l’écoute des besoins de notre milieu. Il y a une grande demande pour un quartier comme celui-là dans la région. Pour le développement économique de La Pocatière, ça ne peut qu’être positif. »