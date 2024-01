La Pocatière offrira un legs majeur pour le 40e anniversaire du jumelage avec Coutances

Au moins dix Français sont attendus du 21 au 25 juin à La Pocatière dans la cadre du 40e anniversaire de son jumelage avec Coutances, dont le maire Jean-Dominique Bourdin ainsi que le président du comité de jumelage coutançais, Jean-Christian Cusson.

À la suite d’une invitation envoyée en 2023 par le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, la délégation française annoncée a décidé de venir célébrer sur place cet anniversaire. Un comité formé de trois employées de la ville de La Pocatière (Julie Hudon, Louise Lacoursière et Anny Morin), et de deux citoyens pocatois (Maxime Paradis et Jean-François Vallée) travaille depuis novembre dernier à la préparation de leur venue.

L’agroalimentaire — un des points communs liant La Pocatière à Coutances — et la culture québécoise s’exprimeront à travers les activités prévues par le comité organisateur et les festivités de la Fête nationale.

« La ville de La Pocatière travaille à un legs majeur sur son territoire, soulignant les 40 ans d’amitié entre les deux communautés. Le legs en question sera dévoilé et inauguré lors de la visite des Coutançais en juin », a déclaré Maxime Paradis, porte-parole du comité du 40e.

Rappelons qu’à l’été 2019, quelques Pocatois, dont l’ancien maire Sylvain Hudon, la mère du jumelage du côté de La Pocatière, Liliane Grenier Raymond, ainsi que le dernier président du comité jumelage, Daniel Tremblay, ont tous visité Coutances à différents moments pour souligner les 35 ans du partenariat.

Historique du jumelage

Au début des années 80, Liliane Grenier Raymond était conseillère municipale à La Pocatière lorsque la ville a été approchée par l’Association France-Québec qui était à la recherche d’une ville québécoise à jumeler avec Coutances. Le maire de l’époque, Louis-Joseph Gosselin, lui avait alors demandé de s’occuper du dossier.

« La Pocatière avait été approchée parce qu’on avait beaucoup de points communs. Les deux villes étaient le siège d’un évêché, on était des milieux agricoles, éducationnels, culturels et institutionnels forts, et nous avions chacune une école d’agriculture », avait-elle expliqué au Placoteux en 2017.

Ce premier voyage avait vu naître une belle histoire d’amour entre Coutances et La Pocatière. Dans les années suivantes, de nombreux échanges ont été organisés, permettant à des élèves de l’école Sacré-Cœur, et même à des judokas du Club de judo de s’y rendre.

Toutefois, au début des années 2010, le comité de jumelage de La Pocatière s’est dissous, laissant entre les mains de la Ville le soin d’organiser la visite des Coutançais en 2014 pour le 30e anniversaire.

Soulignons en terminant que le comité est actuellement à la recherche de familles d’accueil qui voudraient héberger les Coutançais, ainsi que d’autres bénévoles qui voudraient prêter main-forte à l’organisation de leur visite. Les intéressés peuvent écrire à communication@lapocatiere.ca.