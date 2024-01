Un nouveau site web pour faciliter les projets de vie au Kamouraska

La MRC de Kamouraska met en ligne un nouveau site web pour accompagner les personnes qui désirent bâtir leur projet de vie au Kamouraska. Le service de développement territorial de la MRC est le maître d’œuvre de ce nouveau site internet par le biais de son service d’attractivité pour les travailleurs et personnes immigrantes.

C’est en février 2023 que les élus du conseil de la MRC de Kamouraska ont donné l’aval pour la réalisation du nouveau site lekamouraska.com, remplaçant ainsi l’ancien. « La qualité de notre accueil est reconnue. Nous misons sur la richesse des connaissances du territoire et des relations des ressources en place pour mieux accompagner les personnes voulant s’installer ici. Ce site web permettra aussi aux employeurs de la région et aux candidats d’être mis en contact et ainsi réaliser leurs projets de migration sur notre magnifique territoire », déclare le préfet élu, Sylvain Roy.

Un projet migratoire qui se construit

Il va sans dire que le nouveau site web lekamouraska.com est un outil incontournable à promouvoir en salon de l’emploi. L’ancienne version du site recensait un maximum d’informations pour que les employeurs présentent le territoire et que les citoyens le connaissent. L’outil est maintenant à jour, selon les tendances actuelles en matière de recrutement et d’attractivité. Les ressources à contacter pour découvrir le territoire s’y retrouvent ainsi que plusieurs compléments d’information pour structurer un projet de vie au Kamouraska.

« Nos nombreuses expériences en salons nous démontrent l’importance du premier contact avec les gens vivant sur le territoire. Nous souhaitons que personne ne soit laissé seul dans son parcours de migration qui peut parfois s’échelonner sur plusieurs mois, voire années », mentionne Julie-Christine Helas, agente de mobilisation et de développement en immigration à la MRC de Kamouraska.

Un portail-emploi dédié aux employeurs et candidats

Le site web se veut aussi un outil pratico-pratique pour le maillage entre employeurs et chercheurs d’emploi. Un espace réservé et sécurisé pour eux a été réalisé. Il est possible de créer son profil de chercheur et son profil d’employeur.

Le portail inclut à la fois des offres d’emploi et un système d’arrimage automatisé qui aidera les employeurs à trouver les candidats qu’ils recherchent. « Cette portion du site a vraiment été pensée pour les besoins des employeurs d’aujourd’hui, soit la mise en contact d’une personne à une autre, et ce, de manière simple et efficace. Je peux aussi fournir un accompagnement personnalisé à ceux qui créeront un compte ou les rediriger vers les ressources appropriées. », souligne l’agente de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre Claudel Morin Larivière.

Au printemps, le site inclura aussi un bottin des entreprises inscrites au portail-emploi afin que ces dernières puissent se mettre de l’avant auprès des internautes.

Le site lekamouraska.com a récemment été présenté aux élus de la MRC de Kamouraska, ainsi qu’aux membres du personnel. Au cours des prochaines semaines, il sera présenté aux collaborateurs ainsi qu’aux organismes de régionalisation en immigration. Suivez la page Facebook Le Kamouraska pour découvrir les actualités en matière d’attractivité au Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska