La Pocatière : Un nouveau journal municipal pour la nouvelle ville

Suite au regroupement avec Saint-Onésime-d’Ixworth et Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la Ville de La Pocatière lance une nouvelle infolettre. Le Placoteux a appris que d’ici janvier, les infolettres de ces deux dernières municipalités seront remplacées par une seule.

« Nous sommes en train d’élaborer une infolettre pour la nouvelle Ville de La Pocatière. Celle-ci va remplacer le journal INFOnésime (de Saint-Onésime-d’Ixworth) et les Infos de votre municipalité (de Sainte-Anne-de-la-Pocatière) à partir du mois de janvier prochain », confirme Louise Lacoursière, responsable des communications à la Ville de La Pocatière.

Selon Mme Lacoursière, l’infolettre renfermera des contenus touchant les différents services municipaux, ainsi qu’une section Actualités pour chacun des secteurs de la nouvelle ville. « Comme cet outil sera mensuel, il permettra aux citoyens d’être informés régulièrement. Des infolettres spéciales pourront également être produites au besoin. »

Bien que l’infolettre sera envoyée par courriel aux abonnés, une distribution papier est également prévue. La Ville doit d’abord évaluer les quantités à produire avec ses collègues des secteurs de Saint-Onésime-d’Ixworth et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Il est déjà possible de s’abonner en consultant la page Facebook de la Ville de La Pocatière.