Hommage à Thérèse R. Garon

L’auteure, Annie St-Pierre, est une amie de Thérèse R. Garon, et réalisatrice du film Fermières, dans lequel on suit Mme Garon et son engagement dans les CFQ.

Jeudi le 20 novembre 2025, une lumière du patrimoine kamouraskois s’est éteinte… Thérèse R. Garon nous a quittés à l’âge de 99 ans, entourée de tout l’amour qu’elle a semé autour d’elle. Née à Saint-Denis-De La Bouteillerie en 1926, Thérèse y a passé toute sa vie, et y laisse une profonde et inspirante empreinte.

Fidèle membre du Cercle de Fermières depuis son jeune âge, elle est devenue une tisserande reconnue à travers la province, et une infatigable source de transmission des savoirs artisanaux. Elle avait un don pour reconnaître, apprécier et créer la beauté autour d’elle ; que ce soit par ses jardins, dont les légumes, les graines et les boutures étaient partagés généreusement avec tous, ses bouquets de fleurs qui enjolivaient les fêtes du village et l’église, son engagement à patiemment « monter les métiers » pendant des heures, pour que ses amies tisserandes puissent y faire leurs œuvres, ou par ses magnifiques et innombrables pièces tissées à la main, autant de morceaux d’éternité qui lui survivront.

Mais sa plus grande richesse, comme elle aimait le dire, fut ses douze enfants. « Encore tous vivants, je suis chanceuse ! » répétait-elle en guise de merci à la vie. Aujourd’hui, Nicole, Jean, Colette, Paul-André, Gisèle, Cécile, Hélène, Martine, Denise, Gaétan, Pierre, Carole, nous partageons votre peine, nous vous offrons nos plus sincères sympathies… et nous vous remercions d’avoir partagé avec TANT d’ami.e.s cette femme à la fois humble et grandiose qu’était votre mère, cette humaine vibrante, lumineuse et inoubliable que fut Thérèse R. Garon.

Annie St-Pierre