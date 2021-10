La pollution par le textile : un problème sous-estimé

Co-éco cible le textile comme élément sur lequel il faudrait réfléchir cette année, d’autant plus que bien peu savent que l’industrie du textile est plus polluante que le secteur de l’aviation et du transport maritime réunis.

De plus, non seulement on achète de plus en plus de vêtements, mais les solutions pour les recycler sont peu nombreuses et ils finissent la plupart du temps au site d’enfouissement.