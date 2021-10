Défi 100 % local : encore plus de succès dans la région

« J’ose espérer qu’ils vont continuer. La pandémie a mis en lumière les producteurs et les transformateurs d’ici. On s’est aussi rendu compte que du côté de l’autonomie alimentaire, on produit beaucoup, mais on est loin de l’autonomie. On espère que les gens vont continuer ces bonnes habitudes-là quand la pandémie sera terminée et que ce ne soit pas juste une effervescence qu’a créée la pandémie », ajoutait Mme Lavoie.