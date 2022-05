La porte est ouverte pour donner son avis sur les poubelles

La région est en train de revoir son plan de gestion des déchets pour les sept prochaines années. Il est donc temps de donner son avis sur tout ce qui concerne ces services qui représentent une partie importante des budgets et qui ont une incidence sur la planète.

Dans la région, c’est Co-Éco qui a le mandat de confectionner le plan. Il est prévu dans la loi qu’une assemblée publique de consultation soit tenue, mais Co-Éco a décidé d’aller plus loin en tenant des sondages en ligne, dont une version courte et une version un peu plus longue qui permet dans ce dernier cas la possibilité de gagner un prix.

« On aborde différents points; comment ils sont rejoints au niveau de l’information, ce qu’ils pensent des services de l’écocentre, les freins au bac brun et on aborde une section sur le plan d’action en demandant aux gens quelles sont leurs priorités », résume Ophélie Deschamps Lévesque, conseillère en gestion environnementale pour Co-Éco.

Par ces consultations, Co-Éco souhaite s’appuyer sur des données fiables pour valider ce que veut la communauté. « On ne parle plus juste de trois bacs, mais aussi de réduction à la source. Il faut changer nos paradigmes. On veut savoir si au Kamouraska on est prêt à faire des actions ambitieuses ou si on préfère suivre le train, par exemple », ajoute Mme Deschamps Lévesque.

Elle ajoute que c’est le moment de se faire entendre, car « le carnet à dessin est ouvert ». On souhaite y lire certaines surprises, qui sait, même si Co-Éco connaît bien le territoire et les enjeux. La consultation permet donc de valider certains principes également. On souhaite rejoindre un maximum de personnes d’âges et de municipalités variés. C’est pour y arriver qu’un tirage a été lancé autour du sondage.

Après les consultations, le rapport sera rédigé cet été et ensuite validé par Recyc-Québec à qui on remet la version finale. Son entrée en vigueur pourrait être à la fin de 2023 ou au début de 2024.