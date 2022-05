Les enfants de nouveau attendus à la Ferme Gijamika

Il y a bien eu des fous rires et des cris d’enfants à la Ferme Gijamika ces deux dernières années, mais ils ne venaient pas de ceux participants aux camps de jour. Heureusement, rien n’est éternel et le bonheur peut s’inviter de nouveau par le biais de cette activité devenue incontournable pour les propriétaires de la ferme, et cela, dès le 27 juin prochain.

Jacinthe Morneau a toujours été entourée d’enfants. Cette heureuse maman et plusieurs fois grand-maman trouve toujours le temps pour les siens et même ceux des autres, entre autres par le biais des activités camp de jour qu’elle organise depuis plusieurs années sur la ferme familiale. Il n’y a pas à dire, la COVID a donc été difficile pour cette passionnée.

« Ça reprend tranquillement et on en est bien content. On a des groupes scolaires pratiquement tous les jours qui viennent autant du Kamouraska ou du Témiscouata. Parfois, on peut accueillir jusqu’à 73 enfants la même journée », dit-elle, tout sourire.

Avec l’été qui approche et la pandémie qui s’estompe tranquillement, Jacinthe croit que le temps est venu de reprendre ces fameux camps de jour qui étaient suspendus depuis deux ans. Dès le 27 juin, du lundi au mercredi jusqu’aux vacances de la construction et pour une dernière semaine au retour de ce congé, la Ferme Gijamika rouvrira donc ses portes aux enfants pour un maximum de dix par jour. « Réservez vos places à l’avance en allant sur notre site internet », insiste Jacinthe, bien consciente de la popularité de l’activité.

Pour la famille Michaud-Morneau, qui a déjà accueilli à deux reprises dans le passé les journées Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisées l’UPA, ces camps de jour sont probablement la meilleure façon d’initier les enfants d’aujourd’hui à l’élevage, au travail à la ferme et tout ce qui en découle. Ainsi, les enfants prendront part à différentes activités allant du soin aux animaux, en passant par l’entretien du jardin et la récolte des légumes, le travail de la laine et des ateliers culinaires à partir des produits de la ferme.

« Ces journées d’animation avec les enfants, c’est mon cadeau à moi. Je me suis beaucoup ennuyée de ça durant la COVID. Je crois que c’est aussi important que les enfants puissent vivre une expérience pareille. Même en milieu rural, ce n’est pas tous les enfants qui ont la chance de mettre les pieds sur une ferme. C’est ce qui me motive à reprendre et à continuer », souligne Jacinthe Morneau.

Lieu prisé

Pionnière dans l’élevage d’agneaux au Kamouraska, la Ferme Gijamika s’est diversifiée au fil du temps en ajoutant depuis le porc, le bœuf et le poulet. Tous les produits issus de ces élevages sont vendus à même la boutique à la ferme dans le rang de l’Embarras à Kamouraska.

Avec cette variété de produits vient inévitablement la diversité animalière – plus d’une vingtaine d’espèces différentes – qui piquent depuis toujours la curiosité des familles ou des touristes qui s’arrêtent en été pour des visites à la ferme. Plusieurs choisissent même de camper sur le site, ce qui est possible grâce à l’inscription de la Ferme Gijamika sur la plateforme Terego, qui permet de découvrir le terroir en VR partout au Canada.