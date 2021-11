La première halte sur l’agriculture au Québec voit le jour à Rivière-Ouelle

Les projets de développement ne cessent de se concrétiser à Rivière-Ouelle. Après le jardin communautaire et la forêt nourricière, c’est au tour de la halte d’information sur l’agriculture, la première du genre au Québec, à voir le jour à la sortie du village.

Ce projet unique, qui était inscrit dans le plan de développement 2019-2023 de la municipalité, a été suggéré à l’origine par un agriculteur, René Landry de la Ferme Landry. Ce dernier, qui habite face au site et qui a rendu disponible une partie de son terrain à l’intersection de la rue Landry et de la route 132 à la sortie est du village pour que ce projet se concrétise, avait évoqué cette idée lors des consultations en lien avec le renouvellement du plan de développement.

« On parlait d’aménager de nouvelles haltes d’observation du paysage. Moi, j’avais remarqué que plusieurs personnes s’arrêtaient à la sortie du village pour prendre des photos des champs. Parfois, des visiteurs nous posaient des questions pour identifier les cultures présentes et savoir à quoi elles servaient », a-t-il souligné.

L’idée de René Landry a depuis été développée en trois phases : la rédaction des contenus et la production des panneaux d’interprétation qui mettent en valeur l’importance de l’agriculture dans son développement d’hier à aujourd’hui, ainsi que l’aménagement du site qui comprend un sentier, arbres et arbustes fraîchement plantés et du mobilier public. Une imposante vache sculptée en bois de grève, œuvre de Claude Parent de Rivière-Ouelle et qui réfère à la production laitière — très importante sur le territoire de la municipalité —, complète l’aménagement. L’ensemble du projet a été piloté par le comité de développement de la Municipalité en partenariat avec Parcours Fil Rouge.

« Le site est magnifique, une terrasse avec vue sur la plaine et le piémont. Il est aussi très visible sur une route achalandée. Les gens vont assurément arrêter pour découvrir ce qu’il y a et c’est sûr qu’ils vont apprendre des choses. On pense savoir beaucoup de choses sur l’agriculture, mais on en ignore énormément. Il a fallu faire nos classes (Parcours Fil Rouge) pour bien accompagner dans ce projet », mentionne Doris Girard de Parcours Fil Rouge.

Évaluée à un peu plus de 37 000 $, la halte d’information sur l’agriculture a bénéficié d’aides financières de partenaires privés et public, dont la Municipalité de Rivière-Ouelle, la MRC de Kamouraska et le MAPAQ. Le ministre de l’Agriculture André Lamontagne s’est même déplacé pour l’inauguration officielle tenue le 16 novembre en avant-midi, malgré un froid automnal typique de Rivière-Ouelle.