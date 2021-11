Il y a du nouveau à la Maison des Jeunes de L’Islet-Nord

Le nouveau local a ouvert ses portes le 16 novembre dernier. Il est situé à la même adresse qu’avant, soit dans le sous-sol du nouveau bâtiment de Manu Atelier culinaire au 10-B avenue de Gaspé Est. L’entrée se trouve à l’arrière du bâtiment.

Il est ouvert en alternance avec le local de L’Islet les mardis et les jeudis soir de 16 h à 21 h et le samedi de 14 h à 21 h. Le local à L’Islet est ouvert les lundis, mercredis et vendredis, de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 45 à 21 h.

Depuis un mois, la Maison des Jeunes accueille également deux nouveaux employés; Sophie Royer, anciennement coordonnatrice au Musée maritime du Québec, en tant que chargé de projet, et David Cloutier, comme travailleur de rue. Depuis ses débuts, la MDJ de L’Islet-Nord offre du travail de rue dans la région, une nouveauté à l’époque où le travail de rue n’existait pas à l’extérieur des centres urbains.

David offre ses services aux municipalités suivantes : Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Damase et Saint-Eugène. Il est là pour accompagner les jeunes de 12 à 17 ans, selon les besoins de chacun. Il va principalement à la rencontre des jeunes dans les parcs, les lieux publics et à la MDJ, afin de faire de la prévention/sensibilisation et peut les accompagner.