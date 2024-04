La programmation de mai des Arts de la scène

Une demi-douzaine de spectacles seront à l’affiche en mai aux Arts de la scène (ADLS). Il s’agit des derniers spectacles de la programmation 23-24, car le mardi 21 mai sur le coup de midi, la programmation 24-25 sera dévoilée sur toutes les plateformes en ligne des ADLS, de façon entièrement virtuelle.

Humour

L’imitateur Michaël Rancourt redonne vie aux grands de la chanson francophone, accompagné de ses musiciens. Le 4 mai, avec justesse et humour, son spectacle Les Inoubliables rappellera les succès de Charles Aznavour, Gerry Boulet, Gilbert Bécaud, Joe Dassin et Michel Louvain.

Avec L’homme de ma vie!, présenté le 9 mai à la salle Edwin-Bélanger, Katherine Levac reste fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur notre réalité.

Chanson

Émile Bilodeau empoignera sa guitare le 3 mai à la salle Promutuel Assurances, dans le cadre de sa Tournée au bar des espoirs. Cet artiste partage une sincérité contagieuse qui trouve le moyen de mettre le feu aux quatre coins de la francophonie. Armé d’une énergie exponentielle, il met à profit l’effervescence et la lucidité joyeuse de ses chansons.

Originaire du Texas, Dave Fenley s’est fait connaître en 2013 dans l’émission America’s Got Talent. Il est un guitariste talentueux et un beatboxer impressionnant, ce qui lui a valu de terminer parmi les dix premiers à l’émission The Voice, en 2018. Il sera à la salle Edwin-Bélanger le 11 mai. Le quatuor Bleu Jeans Bleu, reconnu comme catalyseur de la bonne humeur, livrera le 18 mai son nouveau spectacle Top Minou, hautement coloré, qui saura fouetter le moral vers le haut.

Théâtre

François Pignon, comptable discret dans une usine de caoutchouc, est sur le point d’être congédié. Sur les conseils de son voisin d’immeuble, il décide de propager la rumeur qu’il est homosexuel. À la suite de ce faux coming out, les cadres de la direction décident de garder monsieur Pignon… La pièce Le Placard de Francis Veber, mettant en vedette Raymond Bouchard, Jean-Bernard Hébert et Marc-André Poliquin, sera présentée le 12 mai à la salle Edwin-Bélanger.

Les Aventuriers voyageurs

Prenant sa source au nord du Tibet, le Mékong traverse six pays, la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, avant de se jeter dans la mer de Chine méridionale au bout de son parcours de 4900 km. Philippe Jacq, voyageur/réalisateur, parcourt ces vastes territoires à pied, à scooter, en bus, en bateau, ou à dos d’éléphant. Son film Le Mékong, au fil d’un fleuve mythique sera présenté les 12 et 13 mai à la salle Promutuel Assurance.

Tous les détails de la programmation se trouvent au adls.ca.