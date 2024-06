La région en action contre les changements climatiques

Le Rendez-vous bas-laurentien de la transition énergétique, qui s’est tenu à Rivière-du-Loup récemment, a réuni plus de 60 représentants. Ensemble ils ont discuté des priorités régionales en matière de transition énergétique.

L’événement était organisé par le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL). Le thème principal de la journée était la sobriété énergétique, avec la présence de Martin Damphousse, président de l’Union des municipalités du Québec, et d’Alain Webster, président du comité consultatif sur les changements climatiques, en tant que conférenciers invités.

Concerter les acteurs, actualiser les actions

L’état d’avancement de la mise à jour du plan d’action régional de la réduction de la dépendance au pétrole de la Table régionale Énergie-Climat (TREC) a été présenté. « C’était l’occasion de concerter les acteurs régionaux dans l’approbation et l’activation des éléments énumérés dans le plan d’action en identifiant les organisations qui ont un rôle stratégique, tout cela pour travailler collectivement vers une transition énergétique réussie et adaptée à la réalité du Bas-Saint-Laurent », mentionne Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles et président de la TREC.

Un bilan des projets régionaux priorisés lors du forum Mobilité durable et changements climatiques de 2018 en matière de transport collectif et de chauffage à la biomasse forestière résiduelle a également été dévoilé.

Sobriété et efficacité énergétique

Le CREBSL a mis en avant l’importance de la sobriété énergétique, un pilier essentiel aux côtés de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, pour une transition énergétique réussie. Il a été souligné qu’il y a une augmentation croissante de la demande en énergie, même renouvelable, ce qui génère des impacts environnementaux et sociaux.

« Il faut impliquer une diversité d’acteurs afin de concrétiser la transition de notre mode de vie vers une utilisation sobre et efficace de l’énergie qui, à terme, sera entièrement de source renouvelable. Nous devons mettre nos efforts sur tous ces fronts en simultané pour réduire rapidement notre consommation d’énergie fossile afin de limiter l’ampleur des changements climatiques », conclut Patrick Morin, directeur du CREBSL.

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada à travers le Fonds pour dommages à l’environnement.

Source : CRE Bas-Saint-Laurent.