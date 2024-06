Une année exceptionnelle pour Projektion

Projektion a connu une augmentation marquée de plus de 20 % dans l’utilisation de ses services au cours de la dernière année. C’est ce qui ressort de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue récemment au Centre Bombardier de La Pocatière. Ce bond est largement attribué au retour complet des jeunes en 2020, et à l’accroissement du nombre de personnes issues de l’immigration.

L’équipe de Projektion a également renforcé sa présence dans les écoles, touchant plus de 500 jeunes à travers diverses activités. Par ailleurs, le programme Place aux jeunes a permis à 26 nouveaux arrivants et à leurs familles de s’installer au Kamouraska, tandis qu’une centaine de personnes immigrantes ont été accompagnées dans leur intégration, malgré les défis liés au logement, aux places en garderie et aux transports.

L’assemblée générale a également vu la formation du nouveau conseil d’administration pour 2024-2025, avec Véronick Anctil, Anne-Marie Bonneau, Olivier Lévesque, Dominique Gendron, Sophia-Rose Chouinard-Tremblay, Dave-Antony Gaudreau et Marie-Christine Lalande occupant les postes.

L’occasion a été marquée par des hommages : Sophie Archambault a quitté son poste de présidente après deux ans, Louis Lahaye Roy a célébré ses cinq ans de service comme agent de migration, et Hélène Ouellet ses 35 ans comme secrétaire-réceptionniste. Des remerciements chaleureux ont également été adressés à Édith Samson pour ses 33 ans de dévouement.

Projektion se consacre à accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans au Kamouraska dans leur épanouissement personnel, social et professionnel. Le rapport annuel est disponible sur www.projektion16-35.ca/a-propos/gouvernance.