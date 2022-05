La région encore bien représentée aux Lauriers 2022

Les étoiles de la gastronomie kamouraskoise et l’isletoise brillent de nouveaux parmi les meilleurs du Québec. Le gala Les Lauriers 2022 qui récompense les artisans du domaine qui se distinguent à l’échelle québécoise a dévoilé les nominations, le 2 mai dernier, et des habitués, mais aussi des nouveaux venus, s’y sont frayés un chemin.

Au chapitre des habitués, le Café Bistro Côté Est de Kamouraska se démarque de nouveau cette année avec une mention pour Kim Côté dans la catégorie chef de l’année et Perle Morency dans celle du meilleur service. Charles Létang de la Boulangerie Du pain… c’est tout ! à Saint-Roch-des-Aulnaies, déjà sélectionné par le passé, se retrouve de nouveau parmi les cinq meilleurs boulangers de l’année.

Christian Bégin, basé à Saint-Germain-de-Kamouraska et copropriétaire du Jardin du Bedeau de Kamouraska et bientôt du Jardin du Bedeau/Cantine Asiatique à Saint-Pascal, est en lice pour le prix du rayonnement de la culture culinaire. C’est également lui qui a animé le dévoilement des nominations en compagnie du ministre de l’Agriculture André Lamontagne à Montréal. Quant à sa partenaire d’affaires Marie-Fleur St-Pierre, elle fait partie des membres du jury 2022 aux côtés de Colombe St-Pierre et Lesley Chesterman.