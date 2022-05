Pas de paiement du gouvernement : Trans-Apte s’en tire bien

Contrairement à d’autres organismes du genre au Québec, Trans-Apte ne souffre pas des retards de paiements du gouvernement, tout simplement parce que la MRC de Kamouraska est celle qui lui transmet l’argent et a les reins assez solides pour supporter des délais.

Le Journal de Québec rapportait ces derniers jours que la situation est critique pour certains organismes de transports collectifs en région. Les organismes ou MRC n’ont pas reçu les subventions attendues pour le transport collectif et adapté depuis plusieurs mois.

Le préfet de la MRC de Kamouraska Sylvain Roy confirme qu’un seul paiement des quatre attendus en 2021 a été reçu. « La différence est que nous avons une entente depuis 2019 avec Trans-Apte. C’est la MRC qui redonne les sommes à Trans-Apte. À la MRC, on a les reins assez solides pour attendre les montants. On est capable de vivre avec, on sait qu’on va avoir l’argent », a dit Sylvain Roy, qui trouve toutefois la gestion déficiente. Il dit comprendre que les organismes soient affectés, car ce serait le cas si Trans-Apte attendait les montants directement.

Québec Solidaire a d’ailleurs fait une sortie à cet effet mardi. La députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et responsable solidaire en matière de développement régional, Émilise Lessard-Therrien considère qu’il est inacceptable que de l’argent prévu pour le transport collectif en région dorme dans une enveloppe alors que les besoins sont énormes. « La CAQ doit investir les fonds prévus pour le transport collectif en région dans le transport collectif en région, il n’y a pas de question là-dessus. La CAQ “gouvernement des régions”, on repassera, parce que ce gouvernement niaise carrément les gens en région. Je suis très inquiète de voir que ce laisser-aller pourrait causer des coupures de services en transport collectif et adapté en région, avec des conséquences graves pour les gens. C’est complètement inacceptable », a martelé la députée.

Selon le préfet du Kamouraska, Trans-Apte a une reddition de compte très lourde à faire et le programme est renouvelé chaque année. Il estime qu’une entente sur cinq ans, par exemple, rendrait la gestion beaucoup plus simple pour tous.