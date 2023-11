La Résidence des Bâtisseurs La Pocatière procède à l’inauguration de ses installations

Déjà à plus de 50 % d’occupation de ses 199 unités disponibles, la Résidence des Bâtisseurs de La Pocatière a procédé, le mardi 14 novembre, à son inauguration officielle. L’ambiance y étant festive, les dignitaires et partenaires présents ainsi que les résidents de l’endroit ont fortement apprécié leur soirée.

L’animation musicale de l’événement était d’ailleurs assurée par l’École Destroismaisons alors que les nombreuses personnes présentes ont pu profiter de la magnifique exposition de tableaux de l’artiste locale, Geneviève Bard.

« C’était important pour nous d’offrir à nos résidents et nos partenaires une magnifique soirée pour marquer cette belle étape et aussi exprimer notre gratitude pour la confiance qu’ils nous ont octroyée », a mentionné Isabelle Gagné, directrice générale de la Résidence des Bâtisseurs de La Pocatière.

Soulignons que plusieurs des résidents de l’endroit ont décidé d’emménager dès le premier jour de la résidence, soit le 1er août dernier.

« Je reçois de nombreux témoignages de leur part et certains me disent même qu’ils se sentent rajeunis! En quelques mois à peine, nous avons réussi à créer une dynamique familiale et c’est ce dont nous sommes le plus fiers jusqu’à présent puisque c’est l’essence même des valeurs du Groupe Bâtisseurs », a ajouté Mme Gagné.

Sébastien Gauthier, directeur général du Groupe Bâtisseurs qui gère 22 établissements pour personnes retraitées dans 11 régions du Québec, était également présent pour l’occasion. Ce dernier s’est dit ravi de voir l’engouement suscité par la population locale, mais également régionale envers la résidence.

« Nous sommes toujours convaincus qu’une installation comme la nôtre à La Pocatière comble un besoin en offrant un milieu de vie à nos aînés de haute qualité, dans la ville ou la région qui les a vus grandir, s’épanouir et où ils ont fondé leurs familles », a-t-il exprimé avec enthousiasme.

La direction de la Résidence des Bâtisseurs invite d’ailleurs la population à une activité porte ouverte ce samedi 18 novembre sous la formule Marché de Noël. Plusieurs artisans et exposants seront sur place et la visite d’appartements sera également possible.