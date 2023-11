Le conseil d’administration de l’ITAQ brise le silence

Une semaine après le départ officiel de l’ancienne directrice générale Aisha Issa, le conseil d’administration de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) brise le silence. D’une seule voix, les administrateurs tiennent à rassurer le milieu quant à l’avenir de ses deux campus.

Dans un communiqué de presse envoyé le 15 novembre, le conseil d’administration dit comprendre les inquiétudes que peut susciter le départ d’Aisha Issa chez les partenaires et le personnel de l’Institut. La semaine précédente, l’ITAQ avait complètement ignoré le départ de Mme Issa dans une communication envoyée aux médias, se contentant de souligner la nomination de la nouvelle directrice générale par intérim Karine Mercier, et celle de France Bérubé à la direction de l’expérience étudiante et de la mobilité.

Une communication interne transférée à votre hebdomadaire, et une déclaration personnelle de Mme Issa sur son compte Linkedin sont ce qui avait permis de lever le voile sur son départ, sans en connaître les véritables motivations.

Ce silence s’ajoutait à une lettre anonyme partie de Saint-Hyacinthe à la fin octobre, et envoyée au Placoteux, dans laquelle des situations tendues entre la précédente directrice générale et l’actuel président du conseil d’administration Alain Chalifoux étaient évoquées.

Celles-ci étaient attribuées notamment à une volonté du président de rapatrier certains programmes d’étude de La Pocatière vers Saint-Hyacinthe, ou encore à son opposition à l’égard du développement d’une attestation d’études collégiales au campus pocatois.

« […] le Conseil dément fermement les allégations de fermeture ou de transferts de programmes d’un campus à un autre, et réaffirme sa détermination d’assurer la pérennité de ces derniers », peut-on lire dans le communiqué. Les administrateurs rappellent les investissements déjà annoncés aux deux campus de l’ITAQ, et « qui se concrétiseront autant à Saint-Hyacinthe qu’à La Pocatière », afin de calmer les inquiétudes.

Rappelons à cet effet que des travaux ont été entamés dans les dernières semaines sur des bâtiments de la Ferme-école Lapokita, la plupart ayant été énumérés en mai dernier par le directeur des ressources matérielles, des opérations et des technologies de l’information Hugo Morin.

Revirement de situation

La publication de ce communiqué de presse constitue néanmoins un revirement de situation pour le conseil d’administration de l’ITAQ, dont le président Alain Chalifoux avait refusé la semaine dernière de commenter le départ d’Aisha Issa ainsi que les allégations contenues dans la lettre anonyme envoyée au Placoteux.

Outre le démenti rapporté précédemment, des remerciements à l’égard de l’ancienne directrice générale ont été formulés.

« L’ensemble des niveaux décisionnels désirent remercier Mme Aisha Issa pour son grand apport à l’ITAQ. Sa passion pour l’agroalimentaire, son expertise et sa vision novatrice ont laissé de beaux sillons sur lesquels l’ITAQ pourra poursuivre sa construction. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans la poursuite de ses projets », est-il écrit en conclusion.