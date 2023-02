La résidence L’Envol lance sa campagne de financement

L’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) et la résidence L’Envol lancent la campagne de financement « Un bon coup pour contrer la hausse des coûts », en cours jusqu’au 31 mai 2023. Les trois dernières années marquées par la pénurie de main-d’œuvre et l’inflation galopante ont été très difficiles, le financement des opérations n’ayant pas suivi. Le but de la campagne est donc d’assurer le maintien de la qualité des services de la résidence en atteignant l’objectif de 50 000 $.

Créée en 2010 par l’APHK, la résidence L’Envol accueille des personnes vivant avec des limitations physiques ou intellectuelles, 24 heures par jour, sept jours sur sept. Il s’agit d’un lieu de vie adapté où sont proposés des soins d’aide à la vie quotidienne et à la vie domestique, mais aussi un milieu stimulant où des activités de loisir et d’intégration sont offertes par des intervenants compétents. Il s’agit également d’un lieu d’hébergement pour des résidents, un service essentiel qui prend en compte tout leur potentiel.

L’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) et la résidence L’Envol travaillent de concert avec leurs partenaires en santé et en habitation pour maintenir la qualité des services à moyen et long terme. Un don à la campagne de financement contribuera à donner un bel élan à L’Envol dans cette période d’ajustement au nouveau contexte économique.

Suivez la campagne sur la page Facebook de L’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est et visionnez la capsule sur YouTube : https://youtu.be/3lq_-n05Zoc. Plus d’informations à www.aphke.org.

Source : APHK