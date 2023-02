Une nouvelle approche de prévention contre les virus respiratoires

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce la mise en place d’une nouvelle approche en matière de prévention et de contrôle des infections à l’accueil des hôpitaux de son territoire. Afin de protéger les usagers et le personnel de ces milieux de soins, le CISSS du Bas-Saint-Laurent mise maintenant sur la responsabilisation de tous face à la COVID et aux autres virus respiratoires.

Ainsi, les portiers qui sont présents à l’entrée des établissements depuis près de deux ans vont bientôt laisser place à des stations de changement de masques et de désinfection des mains. À compter de la mi-février, les portiers seront retirés graduellement en débutant par les quarts de soir. Puis au cours du mois de mars, ce sera le cas de ceux présents le jour. Cette façon de faire est déjà en vigueur dans les CLSC depuis la mi-décembre.

Le port du masque et le lavage des mains demeurent évidemment obligatoires en tout temps dans les hôpitaux et CLSC du Bas-Saint-Laurent puisque la pertinence et l’efficacité de ces bonnes pratiques ne sont plus à démontrer. Cependant, il en va maintenant de la responsabilité de chacun d’appliquer ces mesures dans nos milieux de soins, et ce, afin de favoriser la prévention et le contrôle des infections.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent