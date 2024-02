La rivalité Condors-Everest

L’Everest fait oublier sa performance du 2 février avec une victoire de 4 à 0 face aux Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

La troupe de Simon Labrecque a commencé en force avec pas moins de trois buts en première période. Eliot Lavoie a ouvert la marque pour son 19e de la saison et, 11 secondes plus tard, Serein Ntibashiboye a fait éclairer la lumière rouge pour son 15e de la saison. Thomas Bégin est venu donner un coussin de trois buts avec son troisième de la saison en avantage numérique.

La deuxième période a été plus tranquille, mais il y a eu quelques belles chances de marquées avec 18 tirs au but pour les Condors et 14 pour l’Everest.

Les 502 spectateurs ont pu ressentir la rivalité entre les deux équipes lors de la troisième période. Le banc de pénalité a été occupé durant pas moins de 75 minutes au total. Le tout a commencé avec quelques pénalités mineures, mais les esprits se sont chauffés avec une première bataille entre Victor Poulin et Nathan Plamondon-Michaud en milieu de période. Trois minutes plus tard, c’est au tour de Jean-Raphael Roy et Timothy Saint-Pierre d’en venir aux coups en plus de l’escarmouche entre Jeremy Roy et Félix Doyon lors de la même séquence.

Les formations devront composer avec des effectifs réduits en raison des suspensions aux joueurs fautifs. À noter que Mika Audibert de l’Everest a écopé d’une extrême inconduite de partie en fin de rencontre à la suite d’un coup à la tête. Ce dernier aura deux matchs de suspension. En résumé, l’Everest aura quatre joueurs réguliers en moins pour son prochain match à Gatineau face aux Flames.

Gabriel Boissonneault a réalisé le deuxième jeu blanc de la saison pour l’Everest en bloquant les 43 tirs des Condors.

Source : Everest de la Côte-du-Sud