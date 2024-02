Un nouveau roman par l’auteur à succès Benoit Picard

Quand on a une maison, un chat, deux enfants et que la routine s’installe, comment maintenir la flamme dans son couple? Quand la dépression arrive et que les tentations débarquent, comment maintenir la barque à flot? Éliane et Vincent sont ensemble depuis treize ans lorsqu’ils frappent un mur : leur vie commune a laissé place à deux vies parallèles, où personne ne trouve plus son compte.

Lorsque Vincent fait la rencontre d’Aurélie, une jeune collègue fort charmante et intéressée par lui, il réalise que les questionnements qu’il avait déjà sur son couple ne peuvent plus être ignorés. De son côté, Éliane traverse une période trouble, peuplée de doutes sur sa vie professionnelle et d’inquiétudes au sujet de sa mère malade.

À travers le tourbillon du quotidien, sauront-ils œuvrer pour que leurs chemins se croisent à nouveau? Dans ce roman doux-amer à deux voix, l’écriture de Benoit passe au niveau supérieur, nous offrant une panoplie de passages marquants, de personnages attachants et de réflexions inspirantes sur la vie, l’amour et le désamour, la solitude.

Benoit Picard est l’auteur de deux best-sellers inspirés de ses expériences à l’étranger, Aller simple pour l’inconnu et Jusqu’à l’horizon. Ce grand voyageur habite Saint-Jean-Port-Joli, et sa nouvelle offrande, Nos vies parallèles, sera en librairie le 15 février.

Source : Christine Mont-Briant