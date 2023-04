Trek dans les Alpes au Cinéma Le Scénario

Au grand bonheur des passionnés de voyage et de plein air, Les Aventuriers Voyageurs ont ajouté un film d’aventure réalisé par un grand voyageur européen qui vous présente un trek dans les Alpes. Ce rendez-vous à l’émerveillement avec des images spectaculaires sera présenté sur grand écran au Cinéma Le Scénario de La Pocatière le 8 mai à 13 h 30 et 19 h 30.

Trek dans les Alpes

Des images saisissantes captées du ciel et de la terre des plus belles montagnes d’Europe. Trek dans les Alpes suit les aventures incroyables vécues par deux amis d’enfance qui ont franchi plus de 300 kilomètres de sentiers au cœur de la nature préservée de la Slovénie jusqu’aux majestueux cirques glaciaires d’Autriche, tout en franchissant les célèbres et spectaculaires Dolomites italiennes. Un périple en quête de sens sur un chemin aux paysages grandioses ponctué de peurs, de doutes, mais surtout, sur lequel souffle un immense vent de liberté. Visionnez la bande-annonce à lesaventuriersvoyageurs.com.

Un réalisateur européen

Originaire de France, Pierre Blivet est un passionné par la montagne et les treks. Son ascension du Mulhacen en Espagne, le sommet de la péninsule arabique, est ce qui a stimulé sa passion. Depuis, il a vécu de nombreuses aventures au cœur de la nature à travers le monde, tel qu’un trek dans le désert du Sahara aux côtés des nomades, en Amérique du Sud seul en sac à dos, et le Tour du Mont-Blanc en autonomie pour ne nommer que ceux-là. Son expérience l’a conduit à réaliser son premier film sur ce trek de 300 km au cœur des Alpes.

Source : Les Aventuriers Voyageurs